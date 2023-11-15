وزير الخارجية الإيراني الأسبق: الأساطيل الأمريكية لا تخيفنا ودعم المقاومة جزء من عقيدتنا (فيديو)

قال وزير الخارجية الإيراني الأسبق علي أكبر صالحي إن طهران “لا تخشى الأساطيل الأمريكية” الموجودة في البحر المتوسط والخليج، وإن بلاده “لا تكترث بالتهديدات” التي تصدر عن المسؤولين الأمريكيين.

وأضاف صالحي في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء “على مدى 44 سنة ونحن نسمع تهديدات المسؤولين الأمريكيين الداعية إلى ضرب إيران، لكننا لم نشاهد أفعالا”.

وتابع “أمريكا لا تريد حربا مع إيران، وهي أذكى مما يتخيله الإسرائيليون”، مضيفا أنه إذا حدث أي استهداف لإيران فإنها “قادرة على الدفاع عن نفسها، ونحذر من إشعال المنطقة”.

وعن علاقة إيران بفصائل المقاومة في فلسطين ولبنان والجماعات المسلحة في اليمن والعراق وسوريا، قال أكبر صالحي “موقفنا معلن بشأن الدفاع عن المقاومة في المنطقة، وهذا لا يعني أننا نؤثر في قراراتها”.

وأشار إلى أن “محاور المقاومة أصبحت أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها أمام العدوان الإسرائيلي في أكثر من جبهة”.

وأضاف “دعم إيران للقضية الفلسطينية والمقاومة في غزة جزء من سياستنا وعقيدتنا، وسنواصل إسناد المقاومة ودعمها في مختلف النواحي، لكنهم هم أصحاب القرار”.

وأوضح أكبر صالحي أن المجتمع الدولي “يترك المساحة لإسرائيل لمواصلة عدوانها على غزة، في الوقت الذي يطالبنا فيه بعدم التدخل”، مؤكدا أن هذا العدوان كشف مرة أخرى حالة ازدواجية المعايير والنفاق التي يعيشها العالم.