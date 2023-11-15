بأشد انتقاد.. رئيس وزراء إسبانيا يدعو إسرائيل إلى وقف “القتل الأعمى” للفلسطينيين في غزة

دعا رئيس الوزراء الإسباني (بيدرو سانشيز) إسرائيل إلى وضع حد “للقتل الأعمى للفلسطينيين”، بأشد انتقاد يوجهه إلى تل أبيب منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وطالب رئيس الوزراء اليوم الأربعاء “بوقف فوري لإطلاق النار من جانب إسرائيل في غزة، والالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني الذي لا يجري احترامه الآن بشكل واضح”.

ورفض سانشيز الهجوم الذي قامت به كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية على إسرائيل، ودعا إلى إطلاق سراح المحتجزين، لكنه أعلن رفضه “القتل الأعمى للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية”.

وقال “بالقدر نفسه من الوضوح، نرفض القتل الأعمى للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية”، متعهدا بأن تعمل حكومته الجديدة في إسبانيا وأوروبا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشب سجال بين السفارة الإسرائيلية في مدريد والحكومة الإسبانية، على خلفية تصريحات وزراء في الحكومة بشأن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أوقع آلاف الضحايا من المدنيين.

وقالت السفارة الإسرائيلية على منصة إكس “ندعو رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى أن يندد ويدين بشكل لا لبس فيه هذه التصريحات المخزية”، في إشارة إلى تصريحات وزراء من الحكومة الإسبانية بشأن الحرب في غزة.

وكان وزراء في الحكومة الإسبانية قد وصفوا الهجوم الإسرائيلي في غزة بأنه “همجي”، وطالبت وزيرة إسبانية بملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.

صارخا "فلسطين حرة" مغني راب أمريكي يعرض في حفل بلوس أنجلوس أسماء أطفال فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/DJZzG3MPfa — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 15, 2023

وفي عام 2014، تبنى البرلمان الإسباني بالإجماع تقريبا قرارا غير ملزم يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وفي عام 1991، استضافت مدريد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط، الذي شاركت فيه لأول مرة منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948، جميع الأطراف العربية المنخرطة في نزاع مباشر مع الدولة العبرية.

وبعد عامين من هذا المؤتمر، تم التوقيع في واشنطن على اتفاقية أوسلو التي تنص على اعتراف متبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.