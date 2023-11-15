كتائب القسام تطلق رشقات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة وسرايا القدس تُسقط طائرة مسيّرة (فيديو)

أطلقت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية(حماس)، رشقات صاروخية على الأراضي المحتلة، وأسقطت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، طائرة مسيّرة.

وأعلنت كتائب القسام على تليغرام، ظهر اليوم الأربعاء، أنها أطلقت رشقات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة، وأرفقت فيديو يُظهر إطلاق عدد من الرشقات الصاروخية.

وقالت كتائب القسام إنها استهدفت تجمعا للقوات الإسرائيلية جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ قصيرة المدى “رجوم”، كما استهدفت تجمعا في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ.





وذكرت كتائب القسام في بيان أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية شمال غرب مدينة غزة بقذيفة “الياسين 105″، وقالت إنها قصفت عسقلان برشقة صاروخية.

يأتي ذلك في وقت دوت فيه صفارات الإنذار في مستوطنات بغلاف غزة.

وكانت كتائب القسام قد ذكرت، أمس الثلاثاء، أن مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على 9 جنود إسرائيليين، وتدمير 22 آلية كليا أو جزئيا في مختلف محاور التوغل بقطاع غزة.





ومساء الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام قصف مدينة تل أبيب وسط إسرائيل برشقة صاروخية، وقالت في بيان عسكري إن القصف جاء ردا على المجازر الاسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.

وكان وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن وابلا من الصواريخ أُطلق من قطاع غزة، استهدف مدينة تل أبيب عصر الثلاثاء، وقالت إن أحد الصواريخ سقط في شارع جنوب تل أبيب.

وقال الدفاع المدني الإسرائيلي (نجمة داود) إن 3 أشخاص أصيبوا جرّاء سقوط وابل من الصواريخ التي أُطلقت من قطاع غزة على مدينة تل أبيب وسط إسرائيل.





وقالت منظمة “نجمة داود الحمراء” الإسرائيلية إنه جرى نقل رجل مصاب بجروح خطرة إلى المستشفى، في حين أن اثنين آخرين تعرضا لإصابات طفيفة.

وكانت المرة الأخيرة التي تم استهداف المدينة فيها من الأراضي الفلسطينية في يوم الجمعة الماضي، وأعلنت كتائب القسام مساء أمس الثلاثاء مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال بيان عسكري أصدرته كتائب القسام إن القصف جاء “ردا على المجازر الاسرائيلية بحق المدنيين” في قطاع غزة.

إسقاط مسيّرة

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة والسيطرة عليها.

وقالت في منشور على تليغرام “أسقطنا طائرة صهيونية من نوع ‘سكاي لارك’ بدون طيار، وتمّت السيطرة عليها”.

وقالت سرايا القدس إنها قصفت بقذائف الهاون “تجمعات وجنود العدو في تلة المدفعية شمالي القطاع”، وأكدت إصابتهم إصابة مباشرة.