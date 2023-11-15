“محاولة فاشلة لإبراز انتصار وهمي”.. جمهور الجزيرة مباشر يندد باقتحام الاحتلال مستشفى الشفاء (فيديو)

ندد عدد من متابعي الجزيرة مباشر باقتحام قوات الاحتلال مستشفى الشفاء في غزة، عبر إرسال مقاطع فيديو إلى خدمة الخط الساخن.

وقال متابعون إنه منذ بداية الحرب، روج الاحتلال لرواية تمركز القيادة وأماكن وجود المحتجزين بمستشفى الشفاء، وإنه الآن يبذل كل جهده من أجل إقناع الناس بهذه الرواية.

وأدان مشاركون هذا الاقتحام واصفين إياه بأنه جريمة بحق الإنسانية، ومطالبين المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بحماية المستشفيات.

ورأوا أن الأهداف التي يسعى إليها جيش الاحتلال هي أهداف “محرَّمة” مثل قصف المستشفيات وبيوت المدنيين، مشيرين إلى أن الاحتلال لا يبالي بقوانين الحرب.

وأوضح متابعون أن الاحتلال كان يسعى إلى صنع نصر مؤقت باقتحامه المستشفى بعد أن تلقى سلسلة هزائم من المقاومة وفشل في تحرير أسراه، مؤكدين أنها محاولة فاشلة من الاحتلال لإبراز انتصار وهمي، على حد تعبيرهم.

بينما أضاف آخرون أن الجيش الإسرائيلي سقط أخلاقيا في هذه الحرب، باستهدافه الأبرياء العزل وإيهامه العالم بأن المستشفى “مقر عسكري”.