مدير مجمع الشفاء للجزيرة مباشر: الاحتلال لم يجد في المجمع غير المرضى والنازحين فدمَّر الأجهزة الطبية (فيديو)

قال الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي إن جيش الاحتلال لم يجد في مستشفى الشفاء غير المرضى والنازحين، فلجأ إلى تدمير الأجهزة الطبية.

وأضاف أبو سلمية في مداخلة مع قناة الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن قوات الاحتلال استجوبت عددًا من أفراد الطواقم الطبية داخل المجمع، واعتقلت مهندسين اثنين من العاملين فيه.

وتابع قائلًا بأن هناك قصفًا شديدًا جدًا بالقرب من المجمع، وإن إدارة المجمع “على تواصل دائم مع المنظمات الدولية، لكن دون فائدة”.

وشدد مدير مجمع الشفاء الطبي على أن قوات الاحتلال خرجت من داخل المجمع، ولكن الدبابات والقوات تتمركز في محيطه بشكل كامل.

ومع بزوغ فجر اليوم الـ40 من الحرب، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بعد حصاره لليوم السادس على التوالي.

ويوجد في مجمع الشفاء نحو 1500 من أفراد الطواقم الطبية، ونحو 700 مريض و39 من الأطفال الخدَّج و7 آلاف نازح، حسب بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.