وزارة الصحة في غزة: قوات الاحتلال أبلغتنا نيتها اقتحام مجمع الشفاء الليلة (فيديو)

قال منير البرش -مدير عام وزارة الصحة في غزة- إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أبلغتهم رسميًا أنها ستقتحم مجمع الشفاء في غزة خلال الدقائق المقبلة.

وأضاف البرش -الموجود حاليا في مجمع الشفاء- للجزيرة مباشر أنهم تلقوا اتصالا هاتفيا من قوات الاحتلال تخبرهم فيها بنية الاقتحام وتطالبهم بالبقاء في أماكنهم وعدم الاقتراب من النوافذ.

وتابع “الاحتلال لن يجد إلا جثث الشهداء والجرحى والنازحين لأن المستشفى مكان مدني بالكامل وله حرمة والاحتلال يتحمّل أي مجزرة تُرتكب داخل المجمع.

وأشار إلى أن عدد المرضى في مجمع الشفاء يبلغ نحو 650 وعدد الكادر الطبي يصل إلى نحو 700 طبيب وممرض وعدد النازحين يتراوح بين 8 و10 آلاف.