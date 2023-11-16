أطفال في غزة يروون بألم كيف استشهد أفراد من أُسرهم بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمنازلهم (فيديو)

عبّر أطفال في غزة عن حزنهم لفقدان ذويهم بقصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل للقطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبكى طفل مصاب بحرقة وهو يروي لكاميرا الجزيرة مباشر، اليوم الخميس، كيف فقدَ أخته التي لم تبلغ 3 سنوات بعد.

وقال إنها أصيبت بقصف لمنزلهم وكُسر ذراعها وقفصها الصدري، وإنها غادرت المستشفى ومكثت مع أسرتها يومين قبل أن تُستشهد.

تألم الطفل لفقدان أخته الصغيرة، وقال إنها كانت تأكل وتشرب بصعوبة بعد الإصابة، وإنها فارقت الحياة بسبب إصابة في صدرها.

وبكى كريم (8 سنوات) أيضا بحرقة لفقدان والده بقصف إسرائيلي، وقال إنه خرج لجلب أغراض فقُصف منزلهم، واستشهد والده ونازحون من عائلته كانوا يقيمون معهم في المنزل.

يخرج الطفل كلماته بصعوبة من وسط الدموع وهو يسرد الحكاية بألم لكاميرا الجزيرة مباشر، قائلا إن “اليهود قصفوا منزله” وقتلوا كل عائلته.

صلى كريم صلاة الجنازة على والده والحزن يعتصر قلبه الصغير، حضن الصغير الطفل الذي فقدَ شقيقته ليواسيه في مصابه ويواسي نفسه أيضا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف منازل وأحياء المدنيين في غزة ليلا ونهارا دون توقف، وطالت طائراته ودباباته المستشفيات المكتظة بمصابين في حالات حرجة يقتلهم كل يوم نقص الدواء والمستلزمات الطبية وتوقف الآلات بسبب انقطاع الكهرباء.