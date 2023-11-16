استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 8 إسرائيليين بإطلاق نار جنوب القدس (فيديو)

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن 8 أشخاص أصيبوا أحدهم حالته حرجة، بإطلاق نار قرب حاجز الأنفاق جنوب القدس.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن عملية إطلاق النار نفذها 3 أشخاص، وأكد مراسل الجزيرة مباشر أنهم استشهدوا برصاص الاحتلال عقب تنفيذ الهجوم.

وأشار مدير مكتب الجزيرة في القدس وليد العمري، إلى أن الحالة الأمنية في الضفة الغربية تشهد استنفارا كبيرا من جانب قوات الاحتلال منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضح أن الهجوم الذي وقع منذ قليل من شأنه طرح علامات استفهام كبيرة لدى قوات الاحتلال والمستوطنين على حد سواء، خاصة أن الحاجز الذي شهد الهجوم يربط بين القدس وجنوب الضفة وكثيرا ما يستخدمه المستوطنون بكثافة.





وأكد العمري أن “هذا الحاجز لا تمر منه سوى السيارات التي تحمل لوحات إسرائيلية، ولذا فإن منفذي الهجوم جاؤوا على الأغلب من الجهة الجنوبية، وهذه المنطقة بطبيعتها مكتظة بالمستوطنين والآليات العسكرية، فأن يتمكن مسلحون فلسطينيون من شنّ هجوم كهذا على حاجز كهذا هو أشبه بمعسكر، فإن هذا ينبئ بما وصلت إليه الأوضاع الأمنية المتفجرة في الضفة الغربية”.

وتأتي هذه العملية في وقت تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث استهدف الاحتلال المدنيين بشكل مباشر وقام بانتهاك حرمة المستشفيات والطواقم الطبية.

وكثرت الدعوات في الآونة الأخيرة في الضفة الغربية والقدس المحتلة أيضا، إلى الخروج والاشتباك مع قوّات الاحتلال، تضامنًا مع ما يجري في حق سكان قطاع غزة.