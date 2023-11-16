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اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو والشرطة توقف رجلًا (فيديو)

اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو
مدة الفيديو 03 minutes 27 seconds
16/11/2023

اصطدمت سيارة بحاجز بالقرب من السفارة الإسرائيلية في طوكيو صباح اليوم الخميس، وأصيب شرطي بالحادث، وألقي القبض على رجل في الخمسينيات من عمره.

وأوقفت الشرطة اليابانية رجلًا بعد اصطدام السيارة بالحاجز، وأفادت وسائل الإعلام اليابانية بإصابة شرطي بجروح طفيفة من جراء الاصطدام.

شرطة طوكيو توقف رجلًا بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية (الفرنسية)

وأظهرت مشاهد بثّتها وسائل إعلام محلية سيارة داكنة اللون وقد اصطدمت بحاجز عند تقاطع طرق يبعد نحو 100 متر من مبنى السفارة، وأفادت وسائل الإعلام بإصابة شرطي.

ونقلت رويترز عن مسؤول في السفارة الإسرائيلية قوله، إن الأمر يخضع لتحقيق الشرطة وأحجم المسؤول عن الإدلاء بمزيد من التعليقات، كما قال متحدث باسم الشرطة إنه ليس بوسعهم التعليق في الوقت الراهن.

وأغلقت قوات الأمن المنطقة المحيطة بموقع السيارة -وهي سيارة صغيرة سوداء اللون وقد تعرضت لأضرار في مصابيحها الأمامية- على جانب طريق.

وأفادت تقارير إعلامية يابانية أنّ الموقوف رجل في الخمسينيات من عمره وينتمي إلى جماعة يمينية، وقال متحدّث باسم مديرية الإطفاء إنّ الجهاز تلقّى بلاغًا يفيد بوقوع الاصطدام ويطلب حضور سيارة إسعاف إلى المكان.

الشرطة تتحرى في مكان الحادث الذي اصطدمت فيه سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية (الفرنسية)

وقال عامل في مطعم قريب لقناة محلية “سمعتُ ضجيجًا عاليًا للغاية؛ فخرجت لأتفقّد الأمر”، وأضاف “بعد ذلك رأيت شرطيًّا مصابًا بجروح ويتألّم بالقرب من حاجز مروري.. لقد بدا أنّه ينزف”.

وجرى تنظيم عدة مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين أمام السفارات الإسرائيلية في العالم في الأسابيع الماضية، بما في ذلك العاصمة اليابانية طوكيو، احتجاجًا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

المصدر : وكالات