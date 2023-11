الأمم المتحدة تؤكد انقطاع الاتصالات “تماما” مع قطاع غزة بسب نفاد الوقود (فيديو)

أعلن فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، أن الاتصالات “انقطعت تمامًا” مجددًا مع قطاع غزة.

وقال لازاريني خلال مؤتمر صحفي في جنيف عقب إطلاعه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة، “أعتقد أن هناك محاولة متعمدة لخنق عملياتنا وشل عمليات الأونروا”.

وأضاف لازاريني متحدثًا عن الحصار الكامل الذي تفرضه إسرائيل على القطاع “غزة تعاني مرة أخرى من انقطاع تام للاتصالات.. وهذا بسبب عدم توفر الوقود”.

من جهتها، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل” عبر صفحتها في “فيسبوك” نحن “نأسف للإعلان عن انقطاع كامل في خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت في قطاع غزة، وذلك بعد منع إدخال الوقود ونفاد كل مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية”.

We regret to announce that all telecom services in 𝐆𝐚𝐳𝐚 𝐒𝐭𝐫𝐢𝐩 have 𝐠𝐨𝐧𝐞 𝐨𝐮𝐭 of service as all energy sources sustaining the network have been depleted, and 𝐟𝐮𝐞𝐥 𝐰𝐚𝐬 𝐧𝐨𝐭 𝐚𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐝 𝐢𝐧.#KeepGazaConnected

