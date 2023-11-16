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الأمم المتحدة تؤكد انقطاع الاتصالات “تماما” مع قطاع غزة بسب نفاد الوقود (فيديو)

مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر قرر عقب اجتماعه في وقت مبكر أمس، وقف إمدادات الكهرباء والوقود والسلع إلى غزة (رويترز)
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16/11/2023-|آخر تحديث: 16/11/202311:30 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، أن الاتصالات “انقطعت تمامًا” مجددًا مع قطاع غزة.

وقال لازاريني خلال مؤتمر صحفي في جنيف عقب إطلاعه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة، “أعتقد أن هناك محاولة متعمدة لخنق عملياتنا وشل عمليات الأونروا”.

وأضاف لازاريني متحدثًا عن الحصار الكامل الذي تفرضه إسرائيل على القطاع “غزة تعاني مرة أخرى من انقطاع تام للاتصالات.. وهذا بسبب عدم توفر الوقود”.

من جهتها، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل” عبر صفحتها في فيسبوك “نأسف للإعلان عن انقطاع كامل في خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت في قطاع غزة، وذلك بعد منع إدخال الوقود ونفاد كل مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية”.

وتعتقد السلطات الإسرائيلية أن الوقود منتج مزدوج الاستخدام بين مدني وعسكري، ويمكن أن يفيد حركة حماس.

وتمنع إسرائيل دخول الوقود إلى قطاع غزة، ولم تسمح بدخول سوى شاحنة صهريج واحد، أمس الأربعاء، تحمل 23 ألف لتر فقط وخضعت لرقابة صارمة على استخدامها.

وشدد لازاريني على أنه “لم يعد هناك أي وقود متوفر بالنسبة للأونروا”.

وأشار إلى أنه خلال آخر انقطاع كامل للاتصالات قبل بضعة أسابيع “تعرض العديد من مستودعات المساعدات الإنسانية للنهب على أيدي سكان يائسين محرومين من كل شيء”.

المصدر : الفرنسية