المتحدث باسم الأونروا: لم نشاهد مثل هذه الحرب على غزة واقتحام الجيش للمستشفيات يفاقم الأزمة (فيديو)

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، كاظم أبو خلف، إن خروج 25 مستشفى من الخدمة في قطاع غزة مأساة وأمر مخجل للمجتمع الدولي.

وتساءل خلف مستنكرا في اتصال مع قناة الجزيرة مباشر من القدس المحتلة، اليوم الخميس، “منذ متى تُستهدف المستشفيات وتعتبر هدفا عسكريا؟!”، وأضاف أن مستشفيات غزة كانت تعاني قبل اقتحام جيش الاحتلال لها، وأن الاقتحامات فاقمت الأزمة.

وعدّد المتحدث معاناة المستشفيات في غزة بسبب قلة المستلزمات الطبية وانقطاع الكهرباء ونفاد الوقود، ومضى إلى أن الأونروا نفسها أصبحت تستجدي لمدّها بالوقود رغم أنها مؤسسة دولية.

وتابع أبو خلف قائلا “هذا الوضع لم نعشه من قبل في غزة طيلة 7 عقود التي تواجدت فيها المؤسسة”، تم مدنا بأقل من صهريج من الوقود واشتُرط عليها استخدامه في مركبات الأونروا فقط، لنقل المساعدات من معبر رفح إلى داخل غزة.

وقال المتحدث باسم الوكالة إن الوضع في القطاع شديد التعقيد، إذ يتسبب انقطاع الاتصالات والكهرباء في إرباك عملية وصول المساعدات والمواد الإغاثية إلى من يحتاجون إليها.

وأفاد أبو خلف بأن عدد ما دخل إلى غزة من مساعدات منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لا يعادل ما كان يدخل إليها من مواد غذائية خلال 3 أيام في الأيام العادية.

وأكد المتحدث باسم المؤسسة الأممية أن الحل الوحيد في غزة هو وقف إطلاق النار وتجنيب المدنيين القصف.

وللمرة الثانية خلال 24 ساعة، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن جرافات وآليات إسرائيلية اقتحمت المجمع من المدخل الجنوبي، بعد أن حاصرت الدبابات المجمع منذ أسبوع.

وكان جيش الاحتلال قد اقتحم مجمع الشفاء الطبي، بعملية عسكرية وصفها شهود عيان بأنها كانت بمثابة “كابوس”، في حين لا يزال المجمع يحتضن مرضى ومصابين ونازحين، إضافة إلى ازدحام ساحته الخارجية بعشرات من جثث شهداء الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.