المتحدث باسم صحة غزة: جيش الاحتلال يقوم بالحفر داخل مجمع الشفاء بحثا عن أسلحة غير موجودة (فيديو)

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة إن وحدات من جيش الاحتلال شرعت في “عمليات حفر وتفتيش داخل مجمع الشفاء بغزة” بدعوى البحث عن أسلحة أو معدات عسكرية.

وأضاف القدرة في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، اليوم الخميس، أن الرواية الإسرائيلية بوجود أسلحة بمجمع الشفاء “كاذبة ولا تنطلي على أحد”.

وتابع: جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر جميع السيارات في مجمع الشفاء ورفض خروج الكوادر الطبية أو المرضى.

وأشار القدرة إلى أن القيادة العسكرية الإسرائيلية تسعى لتحويل مجمع الشفاء ومستشفيات غزة إلى مسارح لعملياته العسكرية.

وطالب المسؤول الفلسطيني بخروج قوات الاحتلال من مجمع الشفاء ليعود لعمله الطبيعي والإنساني، مشددًا على ضرورة العمل على رفع المعاناة الإنسانية عمّن هم بداخله.

وأضاف: الطواقم الطبية والمرضى والنازحون يكافحون الموت في كل لحظة، ولا يوجد ماء ولا غذاء في المجمع الذي يضم 650 مريضًا ونحو 7 آلاف من النازحين.

يذكر أنه للمرة الثانية خلال 24 ساعة، تقتحم قوات الجيش الإسرائيلي، مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن جرافات وآليات إسرائيلية اقتحمت المجمع من المدخل الجنوبي، بينما تحاصر الدبابات المجمع منذ أسبوع.