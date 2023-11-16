النرويج.. طلبة يعتصمون أمام مقر البرلمان تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة (فيديو)

اعتصم اليوم الخميس، عشرات الطلبة النرويجيين أمام مقر برلمان بلادهم في العاصمة أوسلو، تنديدا بالحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

وردد المعتصمون هتافات تطالب بالحرية لفلسطين، وتتهم الحكومة الإسرائيلية بـ”الإرهاب”، مطالبين بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

وكان رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور قد صرح في وقت سابق، بأن إسرائيل تجاوزت قواعد القانون الدولي الإنساني، في حربها على غزة عبر ردها “غير المتكافئ” على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

كما وصف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي الوضع في قطاع غزة بأنه فظيع ومأساوي، وأكد أن المساعدات الإنسانية التي دخلت عبر معبر رفح، “نقطة صغيرة في محيط الاحتياجات”.

يشار إلى أن النرويج صوتت لصالح قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى هدنة إنسانية دائمة وفورية في قطاع غزة، في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع لأكثر من 40 يوما مخلفة آلاف الشهداء والجرحى ودمارا هائلا.