جمهور الجزيرة مباشر: إعلام جيش الاحتلال ينشر الأكاذيب لتغطية فشله في المعركة (فيديو)

أشار جمهور الجزيرة مباشر عبر مقاطع فيديو أرسلوها لتيلغرام الخط الساخن، إلى الأكاذيب التي ينشرها جيش الاحتلال لتغطية “فشله الذريع في المعركة”.

وأكد المشاركون أن ادعاء جيش الاحتلال وجود عناصر من المقاومة في مستشفى الشفاء ووجود عتاد عسكري، ما هو إلا أكاذيب افتعلوها لتبرير اقتحامهم للمستشفيات وانتهاكهم لحقوق المدنيين والأطفال.

وطالب المتابعون الحكام العرب بالتحرك لحماية الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدين أنهم “مسؤولون أمام الله عن ما يدور في غزة من جرائم ضد المدنيين والأطفال”.

وأضافوا أن هزيمة المقاومة في غزة هي هزيمة لجميع الدول العربية. وقالوا إن معبر رفح ما زال يدخل المساعدات بأقل قدر ممكن، وإنهم يرسلون الأكفان على رأس المساعدات وكأنهم يوجهون رسالة مباشرة لأهل غزة مفادها “موتوا ونحن نتكفل بالأكفان” على حد وصفهم.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 41 يومًا حربًا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفًا و500 شهيد فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلًا عن 29 ألفًا و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية.