“زهقنا ونريد العودة للمدرسة”.. أطفال غزة يناشدون العالم وقف الحرب الإسرائيلية (فيديو)

ناشد أطفال نازحون في غزة، العالم والمنظمات الحقوقية، لوقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، التي كان الأطفال من أكثر ضحاياها، إذ استشهد وأصيب الآلاف منهم.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر من إحدى المدارس التي نزح إليها عدد من الفلسطينيين رغبة ملحّة لدى الأطفال في وقف الحرب والعودة إلى بيوتهم ومدارسهم.





معاناة أطفال غزة

وانبرت طفلة فلسطينية للحديث عن معاناة أطفال غزة قائلة “لا توفر لنا الحماية ولا الطعام ولا الشراب ولا أي شيء”.

وقالت “أنا طفلة فلسطينية، أريد أن أوصل معاناة أطفال غزة إلى أطفال الوطن العربي.. الحياة في قطاع غزة ليست حياة.. إنها دمار.. الأطفال يقتلون ولا توجد حماية لهم”، وطالبت بحماية دولية.

أمنيات وسط الابتسام

وبابتسامة بريئة، قالت طفلة فلسطينية تعيش نازحة في المدرسة “إنها تود أن تنتهي الحرب لتعود إلى دارها” وأضافت في تلعثم طفولي “بدنا الحرب تخلص ونرجع لدراستنا”.

أمّا الطفل أحمد الشيخ، فقال إنه يريد أن يتوقف إطلاق النار ويرجع إلى المدرسة “مثل الأول”، وتمنى أن تعود الحياة إلى طبيعتها حتى يستطيع الحركة بأمان بدلا من خوف الأهل عليه حاليا وعدم السماح له بحرية الحركة.

ما ذنب الأطفال وما ذنب الشعب؟

وتساءل طفل فلسطيني آخر في رد على ما يتمناه “إيه ذنب الشعب؟ إيه ذنب الأطفال؟ لا ميه ولا أكل للناس ولا شرب ولا سولار.. الناس تتنقل بالحمير وحال الناس تحت الصفر”.

وشرح الحال والوضع في غزة بكلمات قوية قائلا “لا توجد بضاعة في الدكاكين، الميه صارت بالصف، والخبز بالطوابير، والشعب هنا وصل لهذا الحال”.

رسالة إلى العالم

وقد وجّه الطفل حمزة معمر، رسالة إلى العالم مطالبًا فيها بإيقاف الحرب، حتى تعود الحياة الطبيعية في غزة، وقال “زهقنا، يجب أن تتوقف الحرب ونعود لبيوتنا.. بعد القصف والمجازر التي حدثت”.

وببراءة الطفولة ووجه مبتسم أكد طفل فلسطيني لم يتجاوز عمره السادسة، أنه قد “زهق من الحرب ويريد العودة للمدرسة.. ليكتب فيها”.