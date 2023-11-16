“سفك الدماء لن يحقق السلام”.. أدباء أمريكيون يدعون لوقف إطلاق النار في غزة لأغراض إنسانية

اختتم الأدباء الفائزون بجائزة الكتاب الوطني في نيويورك بالولايات المتحدة حفل تكريمهم، ببيان يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار في غزة.

وقال الأدباء في البيان “بالنيابة عن جميع الفائزين النهائيين فإننا نعارض القصف المستمر على قطاع غزة ونطلب وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية، تلبية لاحتياجات المدنيين الفلسطينيين ولا سيما الأطفال”.

وأضاف البيان “نحن نعارض معاداة السامية والمشاعر المعادية للفلسطينيين ورهاب الإسلام على حد سواء. ينبغي علينا أن نحترم الكرامة الإنسانية لجميع الأطراف، مع العلم بأن سفك الدماء لن يحقق السلام المستدام في المنطقة”.

وخلّفت الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة لليوم الـ41، 11 ألفًا و500 شهيد فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية.