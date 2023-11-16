شاهد: أول شاحنة وقود تدخل غزة من مصر منذ بداية الحرب بعد موافقة إسرائيل

دخلت شاحنة وقود من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، وهي الأولى منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة قبل أكثر من شهر.

وأكد مصدر مصري لوكالة الأنباء الفرنسية أن الشحنة “مخصصة للأمم المتحدة لتسهيل دخول المساعدات بعد توقف شاحناتها في الجانب الفلسطيني لنفاد الوقود”.

وقال شهود عيان في محيط معبر رفح، إن شاحنتي وقود إضافيتين كانتا أيضا في انتظار الدخول الى القطاع المحاصر.

وعلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” قائلة إن الوقود الذي دخل قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح الحدودي “ليس كافيا على الإطلاق”.

وقالت الأونروا عبر حسابها على موقع “إكس” هذا يعادل نصف شاحنة، لا تكفي على الإطلاق، هناك حاجة إلى المزيد”.

وكانت هيئة تنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية (كوغات) أعلنت سابقا أن “شاحنات الأمم المتحدة التي تنقل المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح سيتم تزويدها بالوقود عند معبر رفح بناء على طلب الولايات المتحدة”.

وكانت الأمم المتحدة حذرت الاثنين الماضي، من أنها ستضطر إلى وقف عملياتها في القطاع خلال 48 ساعة ما لم تتمكن من إعادة تزويد شاحناتها بالوقود لنقل المساعدات إلى أكثر من مليون شخص نزحوا داخل القطاع جراء القصف الإسرائيلي.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازارني الثلاثاء، “إنه لأمر لا يصدق أن تضطر المنظمات الإنسانية للتوسل من أجل الوقود”، مضيفا “منذ بدء الحرب، تم استخدم الوقود كسلاح في الحرب، ويجب على ذلك أن يتوقف فورا”.