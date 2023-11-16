شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي لمحطة وقود تؤوي نازحين وسط قطاع غزة (فيديو)

استشهد عدد من النازحين الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، بقصف الاحتلال الإسرائيلي لموقع في قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال محطة للوقود تؤوي نازحين في مخيم المغازي وسط القطاع.

وأظهرت لقطات مصورة حجم الدمار الهائل الذي خلفه القصف الإسرائيلي، إذ سُويت المباني بالأرض.

وسارع رجال الدفاع المدني والإسعاف إلى إخراج الضحايا من تحت الأنقاض على أضواء مصابيح البطاريات (الكشافات).

وكانت عملية البحث والانتشال صعبة بسبب الدمار الذي عمّ المكان، كما أن انقطاع الكهرباء زادها صعوبة.

وظهرت مشاهد مفجعة لجثث أطفال وكبار شهداء تحت الركام، ورجال الدفاع المدني يسعون لإخراجها بمساعدة الأهالي.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته، فجر اليوم، سلسلة غارات على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والمناطق الشمالية لمدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلين في مخيم النصيرات، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأضافت أن غارات كثيفة تشنها طائرات الاحتلال في بيت لاهيا ومحيط المستشفى الإندونيسي بشمال قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية.

وتواصل مدفعية الاحتلال قصف مناطق متفرقة من أحياء مدينة غزة، خاصة حي الرمال، في ظل محاصرتها المدينة ومنع حركة المواطنين ومركبات الإسعاف.