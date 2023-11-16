صور توثق اللحظات الأولى لهجوم القدس والاحتلال ينفذ اقتحامات في الضفة (فيديو)

بثت الجزيرة مباشر مقاطع توثق اللحظات الأولى لعملية استهداف حاجز عسكري قرب القدس، التي أسفرت عن استشهاد 3 مسلحين فلسطينيين برصاص الاحتلال، اليوم الخميس.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أكدت في وقت سابق “شلّ حركة” المهاجمين الثلاثة. وذكرت أنهم كانوا يحملون مسدسات وذخيرة وفؤوسا تمهيدا لتنفيذ “هجوم كبير”.

وأكدت خدمة الإسعاف الإسرائيلية في بيان، إصابة 4 من عناصر الأمن بطلقات نارية، أحدهم جروحه خطيرة واثنان جروحهما طفيفة.

ووقع الهجوم عند حاجز عسكري إسرائيلي يعرف بحاجز “النفق” يربط الضفة الغربية المحتلة بالقدس، وذلك في اليوم الحادي والأربعين من الحرب المتواصلة التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وتشهد الضفة الغربية ارتفاعا مطردا للعنف منذ بداية الحرب في 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. واستشهد في الأراضي المحتلة خلال هذه الفترة أكثر من 190 فلسطينيا بنيران جنود أو مستوطنين إسرائيليين، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وفي هذا السياق، اقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي، اليوم، مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة، بعد أن أغلقت كافة مداخلها. وتوغلت عدة آليات عسكرية في أحياء من المدينة.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل لعائلتي قفيشة والقواسمي، وشرع في التحقيق مع الأهالي. وجاء الاقتحام بعد تنفيذ عملية إطلاق النار على الحاجز العسكري.





كما اقتحم الجيش الإسرائيلي، اليوم، بلدة حوسان قرب مدينة بيت لحم بجنوب الضفة الغربية المحتلة، واعتقل عددًا من سكانها، وذلك عقب عملية إطلاق النار.

واقتحمت قوة إسرائيلية بلدة حوسان غرب بيت لحم، ومنعت السكان من الخروج من منازلهم. وأعلن الجيش البلدة منطقة عسكرية، وشرع في عملية مداهمة لعدد من المنازل واعتقل عددًا من المواطنين بعملية عسكرية مستمرة.

وتأتي هذه العملية في حين يواصل الجيش الإسرائيلي حربًا مدمّرة على غزة لليوم الـ41، خلّفت 11500 شهيد فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية.