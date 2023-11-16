غارة للاحتلال على تجمع لفلسطينيين بحي الشيخ رضوان في غزة (فيديو)

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، تجمعا لمواطنين فلسطينيين في حي الشيخ رضوان، شمال مدينة غزة قرب إحدى العيادات.

وبيّن مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر، أصوات قصف لمنطقة تعج بالمواطنين، ونساءً وأطفالا يفرّون من المنطقة وهم مذعورون.

وشوهد أشخاص وهم يحملون على أيديهم أناسا مصابين وسط إطلاق القنابل الدخانية، التي أعقبها القصف.

جــثـ ــث على الطريق.. روايات قاسية يرويها النازحون الفلسطينيون من شمال #غزة لجنوبه#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/vWpCEoieFW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 16, 2023

قصف مستمر لغزة

وفي اليوم الـ41 من القصف المستمر لقطاع غزة، استُشهد فلسطينيون وأصيب آخرون، جراء سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الحربية على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن 9 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون اليوم الخميس في قطاع غزة جراء سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع.

وقصفت قوات الاحتلال محطة للبترول وسط غزة ومسجدين في خان يونس جنوب القطاع، مما أسفر عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة العشرات.

كما أطلقت الطائرات الإسرائيلية القنابل الدخانية على مناطق في بيت لاهيا شمال القطاع، وقصفت مدفعية الاحتلال عدة منازل في حي الزيتون غرب مدينة غزة ومنزلا آخر في حي الصبرة جنوب المدينة.