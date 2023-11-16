ماكرون: تعرضنا لانتقادات بشأن ما يحدث في غزة وموقفنا ينسجم مع القانون الدولي والإنساني (فيديو)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا تعرضت لانتقادات من قبل الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن موقفها مما يقع في غزة “يتسم بالتوازن”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السويسري، الأربعاء، أن “موقف فرنسا يتطور حسب الوضع على الأرض في غزة ويتسق مع القانون الدولي الإنساني”.

وتابع: فرنسا تحمل التزاما تاريخيا تجاه إسرائيل وحقها في العيش بأمن وسلام .. كما أننا ندعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحل الدولتين”.

وأدان الرئيس الفرنسي “قصف البنية التحتية المدنية في الحرب بين إسرائيل وحماس”.

وقال “إننا ندين بأكبر قدر من الحزم كل عمليات القصف التي تستهدف المدنيين، وخصوصا البنية التحتية المدنية التي يجب حمايتها بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني”.

وأوضح أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي أن حق الدفاع عن النفس يجب أن يحترم قواعد الحرب والقانون الإنساني.

”أنت تخطف الناس وتطـ ـلـ ـق الــنـ ـار عليهم؟”.. فرنسي يواجه الشرطة الفرنسية بعد اعتدائها على المتظاهرين الداعمين لـ #غزة #فرنسا #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/dAIJqiTTER — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 29, 2023

وقال: “آن الأوان للعمل على إيجاد حل سياسي للوضع في غزة”، مضيفا أنه سبق أن اقترح مبادرة سلم وأمن للجميع في منطقة الشرق الأوسط.

وقال ماكرون إن أولوية فرنسا في الظرف الراهن هي “تحرير كل الرهائن من غزة وخصوصا الرهائن الحاملين للجنسية الفرنسية والإسرائيلية”، شاكرا دولة قطر على جهودها في الوساطة والعمل على الإفراج عن الرهائن.