مسيرة لعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة مشيا من تل أبيب إلى القدس (فيديو)

واصل أفراد من عائلات وأصدقاء الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في غزة، اليوم الخميس، مسيرتهم الاحتجاجية مشيًا على الأقدام من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى “حماس” ومتضامنون، أعلنت الثلاثاء الماضي عن انطلاق مسيرة من مدينة تل أبيب إلى القدس مشيًا على الأقدام، يفترض أن تصل إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس الغربية المحتلة، السبت، في محاولة للضغط على حكومته للإفراج عن الأسرى لدى المقاومة.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن عائلات الأسرى الإسرائيليين، أن أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي (الكابينت)، ليس لديهم وقت لمقابلتهم، واطلاعهم على تفاصيل صفقة إطلاق سراح ذويهم.

جاء ذلك في بيان لعائلات الأسرى، نشرته الصحيفة، تضمن نقدًا حادًا للقيادة السياسية والأمنية في إسرائيل.

وقالت العائلات إنها طالبت أعضاء مجلس الحرب “بالاجتماع بهم، واطلاعهم على تفاصيل الصفقة التي يتم تشكيلها لإعادة ذويهم، لكنهم لم يتلقوا أي رد”.

وقالت قناة إسرائيلية رسمية، الأربعاء، إن هناك تفاؤلًا لإتمام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة “حماس” نهاية الأسبوع الجاري.

وبحسب تقديرات فلسطينية، فإن إسرائيل تحتجز أكثر من 6 آلاف فلسطيني في سجونها، فيما أعلنت إسرائيل أن عدد أسراها في غزة نحو 239.