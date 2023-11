مطاردة رئيس الوزراء الكندي في أحد المطاعم وإجباره على المغادرة بسبب غزة (فيديو)

اضطر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إلى مغادرة أحد المطاعم، بعد أن حاصره محتجون ينادون بوقف إطلاق النار في غزة، ودعوا إلى اتخاذ موقف حازم يتجاوز مجرد “حثّ إسرائيل على ضبط النفس”.

وواجه ترودو موقفا صعبا عند دخول المحتجين إلى مطعم في مدينة فانكوفر كان يتناول فيه الطعام، وهم يهتفون “أوقفوا إطلاق النار الآن.. عار عليكم.. قتلتم الأطفال في غزة”.

وأظهرت مقاطع فيديو رئيس الوزراء الكندي وهو يحمل أغراضه من على الطاولة ويهم بالخروج من المطعم وسط صمت مرافقيه، عندما صاحت فيه إحدى المحتجات “انظر إلينا ترودو.. أوقفوا إطلاق النار أنت تقتلون الأطفا “، فنظر إليها ترودو وتمتم بكلمات وخرج.

وقالت الشرطة الكندية أمس الأربعاء إنها استدعت نحو 100 شرطي للتعامل مع 250 محتجا مؤيدا للفلسطينيين حاصروا مطعما في فانكوفر كان يتناول فيه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو العشاء.

ويتعرض ترودو لضغوط من مؤيدي الفلسطينيين للضغط من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقالت الشرطة في بيان “نشرت شرطة فانكوفر ما يقرب من 100 ضابط ليل الثلاثاء لتفريق احتجاج خارج مطعم في الحي الصيني حيث كان رئيس الوزراء يتناول الطعام”.

