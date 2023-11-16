مطاردة رئيس الوزراء الكندي في أحد المطاعم وإجباره على المغادرة بسبب غزة (فيديو)

اضطر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إلى مغادرة أحد المطاعم، بعد أن حاصره محتجون ينادون بوقف إطلاق النار في غزة، ودعوا إلى اتخاذ موقف حازم يتجاوز مجرد “حثّ إسرائيل على ضبط النفس”.

وواجه ترودو موقفا صعبا عند دخول المحتجين إلى مطعم في مدينة فانكوفر كان يتناول فيه الطعام، وهم يهتفون “أوقفوا إطلاق النار الآن.. عار عليكم.. قتلتم الأطفال في غزة”.

وأظهرت مقاطع فيديو رئيس الوزراء الكندي وهو يحمل أغراضه من على الطاولة ويهم بالخروج من المطعم وسط صمت مرافقيه، عندما صاحت فيه إحدى المحتجات “انظر إلينا ترودو.. أوقفوا إطلاق النار أنت تقتلون الأطفا “، فنظر إليها ترودو وتمتم بكلمات وخرج.

Throw back to Friday! https://t.co/z7hNDv27bn — Toronto (GTA) World Beyond War (@TorontoWBW) November 13, 2023

استدعاء الشرطة

وقالت الشرطة الكندية أمس الأربعاء إنها استدعت نحو 100 شرطي للتعامل مع 250 محتجا مؤيدا للفلسطينيين حاصروا مطعما في فانكوفر كان يتناول فيه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو العشاء.

ويتعرض ترودو لضغوط من مؤيدي الفلسطينيين للضغط من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقالت الشرطة في بيان “نشرت شرطة فانكوفر ما يقرب من 100 ضابط ليل الثلاثاء لتفريق احتجاج خارج مطعم في الحي الصيني حيث كان رئيس الوزراء يتناول الطعام”.

Harvard is evicting a Black man, Elom Tetty-Tamaklo, for speaking out about Palestine. His crime? Protecting students from an instigator who tried to dox them. A senior university leader called Elom a “gang” member and pointed to his residence in Harvard Yard. The university… pic.twitter.com/rM3V1JSP3y — Harvard PSC (@HarvardPSC) November 15, 2023

وأضافت أن “قوات الشرطة ساعدت في السيطرة على الحشد وتفريقه، فيما جرى مرافقة رئيس الوزراء إلى خارج المطعم”، وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 27 عاما لقيامه “بلكم ضابطة في وجهها”.

ونقلت رويترز عن محمد حسين المتحدث باسم الشرطة عبر البريد الإلكتروني “اقترب متظاهرون من رئيس الوزراء في فانكوفر مساء أمس” وامتنع المتحدث عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال ترودو إن “قتل النساء والأطفال والرضع” في غزة يجب أن يتوقف، وذلك في أشد انتقاد لإسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة.

مطالبة بموقف أكثر حزما

يأتي ذلك بينما يطالب المحتجون بوقف أكثر حزما ويقولون إن ذلك ليس كافيا، ويشدد المحتجون على ضرورة اتخاذ كندا موقفا مشددا بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يتجاوز مجرد حثّ إسرائيل على ضبط النفس.

وواجه ترودو انتقادات من الجانبين بسبب تعليقاته حول الحرب في غزة، خاصة وأن كندا شهدت العديد من المسيرات المؤيدة للفلسطينيين.