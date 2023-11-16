نتنياهو يرد على أردوغان بعد وصفه إسرائيل بـ “دولة إرهاب” (فيديو)

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصف فيها إسرائيل بأنها “دولة إرهاب” وأنه سيعمل على “مواصلة عزلها”.

وقال نتنياهو في تصريحات، الأربعاء، إن “العالم اليوم يبدو منقسما إلى معسكرين أولئك الذين يدعمون إسرائيل وحربها العادلة ضد إرهاب حماس، وأولئك الذين يدعمون إرهاب حماس”.

وأضاف “يجب أن أقول إن هناك قوى تدعم الإرهاب، وأحد هذه القوى هو الرئيس التركي أردوغان.. فهو يصف إسرائيل بأنها دولة إرهابية ولكنه في الواقع يدعم دولة حماس الإرهابية.

وتابع قائلا “لقد قصف هو نفسه القرى التركية داخل الحدود ولذلك لن نقبل منه الوعظ”.

وكان أردوغان، أكد في وقت سابق الأربعاء، خلال كلمته أمام اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة، أن بلاده ستواصل عزل إسرائيل دوليا، وتوفير مختلف أشكال الدعم لفلسطين.

وأشار أردوغان إلى أن إسرائيل بمجازرها في غزة “ستسجل نفسها دولة إرهاب ملعونة بكل مكان في العالم”.

وقال “في خطة مزدوجة سنواصل عزل إسرائيل في الساحة الدولية، بينما نوفر جميع أشكال الدعم الإنساني لفلسطين”.

وشدد أردوغان على أنه سيعمل “لضمان محاكمة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية بعدما قتلوا بوحشية شعب غزة المظلوم”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 40 يوما حربا مدمرة على غزة، استُشهد خلالها 11320 بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، وأصيب أكثر من 29 ألف، 70% منهم أطفال ونساء.