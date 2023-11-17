أردوغان يهاجم إسرائيل وشولتس يدافع عنها في مؤتمر صحفي ببرلين (فيديو)
17/11/2023-|آخر تحديث: 17/11/202311:47 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
بوجهات نظر متباعدة حول الحرب على غزة، عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشار الألماني أولاف شولتس مؤتمرا صحفيا في العاصمة برلين، الجمعة.
وبينما انتقد أردوغان الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة ومنع إدخال المساعدات ودعا إلى تسليط الضوء على الأسرى الفلسطينيين كما يسلط على الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، كان موقف شولتس مغايرا.
حيث برر شولتش لإسرائيل هجماتها على غزة بقوله إن “لها الحق في الدفاع عن نفسها”، وهاجم حركة المقاومة الإسلامية حماس ووصفها بالـ”إرهابية”، وأكد ضرورة “تيسير إدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن”.
وفيما يلي أبرز ما ذكره أردوغان وشولتش خلال المؤتمر:
أردوغان:
- على المسيحي أن ينزعج بشأن استهداف إسرائيل للكنائس ولا ينبغي للإعلام الغربي أن يهددنا بأسئلته
- إسرائيل قتلت آلاف الفلسطينيين وأبادت المرضى فى المستشفيات وقصفت الكنائس والمساجد
- لا مفر من حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967
- لا مبرر لاستهداف المدنيين ويجب وقف إطلاق النار وتسهيل إدخال المساعدات لغزة
- يمكننا مع ألمانيا وبمساعدة أطراف أخرى التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة
- الكل يتحدث عن الرهائن الإسرائيليين ولا أحد يشير إلى الأسرى لدى إسرائيل
- إسرائيل تقصف المستشفيات والمساجد والكنائس في غزة ونقول الحقائق من اللحظة الأولى لأننا لسنا مدينين لإسرائيل
- إسرائيل تستخدم الأكاذيب وتتلقى الدعم من الخارج ولا يوجد مبرر لقتل الأطفال واستهداف المدنيين
- ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول ليس بداية الصراع ولا يوجد تناسب في القوة بين إسرائيل وحماس
- الأطفال والنساء والشيوخ يقتلون في غزة ولا يوجد مكان لم يصل إليه التدمير هناك
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شولتس:
- ينبغي إنهاء الأعمال الإرهابية لحماس وفي المقابل يجب تقليل استهداف المدنيين
- إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها وما يحدث في غزة يحزننا
- حل الدولتين هو الحل الأمثل للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين
- ينبغي العمل على الحد من استهداف المدنيين وتيسير إدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن
- تواصلنا مع مصر وقطر بشأن ملف الرهائن لدى حماس
- حق إسرائيل في الوجود أمر غير قابل للنقاش ونحن ندفع لتحقيق حل الدولتين
- ندين هجمات حماس تجاه إسرائيل بشكل قاطع ويجب عدم توسيع العمليات في المنطقة
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المصدر : الجزيرة مباشر