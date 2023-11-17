أردوغان يهاجم إسرائيل وشولتس يدافع عنها في مؤتمر صحفي ببرلين (فيديو)

بوجهات نظر متباعدة حول الحرب على غزة، عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشار الألماني أولاف شولتس مؤتمرا صحفيا في العاصمة برلين، الجمعة.

وبينما انتقد أردوغان الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة ومنع إدخال المساعدات ودعا إلى تسليط الضوء على الأسرى الفلسطينيين كما يسلط على الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، كان موقف شولتس مغايرا.

حيث برر شولتش لإسرائيل هجماتها على غزة بقوله إن “لها الحق في الدفاع عن نفسها”، وهاجم حركة المقاومة الإسلامية حماس ووصفها بالـ”إرهابية”، وأكد ضرورة “تيسير إدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن”.

وفيما يلي أبرز ما ذكره أردوغان وشولتش خلال المؤتمر:

أردوغان:

على المسيحي أن ينزعج بشأن استهداف إسرائيل للكنائس ولا ينبغي للإعلام الغربي أن يهددنا بأسئلته

إسرائيل قتلت آلاف الفلسطينيين وأبادت المرضى فى المستشفيات وقصفت الكنائس والمساجد

لا مفر من حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967

لا مبرر لاستهداف المدنيين ويجب وقف إطلاق النار وتسهيل إدخال المساعدات لغزة

يمكننا مع ألمانيا وبمساعدة أطراف أخرى التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة

الكل يتحدث عن الرهائن الإسرائيليين ولا أحد يشير إلى الأسرى لدى إسرائيل

إسرائيل تقصف المستشفيات والمساجد والكنائس في غزة ونقول الحقائق من اللحظة الأولى لأننا لسنا مدينين لإسرائيل

إسرائيل تستخدم الأكاذيب وتتلقى الدعم من الخارج ولا يوجد مبرر لقتل الأطفال واستهداف المدنيين

ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول ليس بداية الصراع ولا يوجد تناسب في القوة بين إسرائيل وحماس

الأطفال والنساء والشيوخ يقتلون في غزة ولا يوجد مكان لم يصل إليه التدمير هناك





شولتس: