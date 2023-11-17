متحدث الصحة المصرية: ننتظر استقبال الأطفال الخدج من غزة وجاهزون لتقديم كل الدعم لمرضى القطاع (فيديو)

قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إنه لا يوجد ما يعوق استقبال الأطفال الخدج من غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وإن الجهات الصحية في مصر كانت تنتظر وصولهم منذ الأربعاء.

وأضاف عبد الغفار في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء الخميس، أن السلطات المصرية أكدت أهمية الإسراع في إيصال هؤلاء الأطفال الذين يحتاجون الرعاية الصحية إلى المستشفيات المصرية، لتلقي العلاج.

وشدد على أن سيارات الإسعاف المصرية موجودة في معبر رفح مجهزة بآخر المعدات الطبية الضرورية لاستقبال الأطفال الخدج القادمين من قطاع غزة.

وأشار إلى أن “الجهات الصحية المصرية تنتظر وصول هؤلاء الأطفال من أجل إنقاذهم قبل فوات الأوان”.

وتابع “جاهزون لتقديم كافة أشكال الدعم الصحي لأشقائنا في قطاع غزة”.

وخلص إلى القول بأن الاستراتيجية المصرية الحالية للتعامل مع الوضع الصحي في قطاع غزة، تقوم على تجهيز 37 مستشفى بسعة 11 ألف سرير، ومشاركة 35 ألف من الطواقم الطبية للاستجابة السريعة والتعامل مع الوضع الصحي الصعب في غزة.