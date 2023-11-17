بطلب من 5 دول.. الجنائية الدولية تعلن فتح تحقيق بشأن الوضع في فلسطين

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن مكتبه شرع في فتح تحقيق جديد عن الأوضاع في فلسطين بداء من الأحداث التي وقعت في 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف خان في بيان صادر عن مكتبه، اليوم الجمعة، أن هذا التحقيق يشمل تحقيقا آخر تم الشروع فيه في 3 مارس/ آذار 2021، يتضمن أحداثا وسلوكات قد ترقى إلى الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والتي تم ارتكابها منذ 13 يونيو/ حزيران 2014 في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقال خان إن مكتبه تلقى إحالة من 5 دول أطراف في اتفاق روما حول الوضع في دولة فلسطين وهي جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي.

عاجل | المدعي العام للجنائية الدولية: تلقينا طلبا من جنوب أفريقيا وبنغلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي لإحالة الوضع في فلسطين للمحكمة — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) November 17, 2023

وأضاف نص البيان أنه وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز لأي دولة عضو في المحكمة أن تحيل على المدعي العام أي حالة تتضمن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وتطلب منه التحقيق في الحالة بهدف كشف الجرائم المرتكبة والمتهمين الذين يقفون وراءها.

وكشف خان إنه قام منذ يونيو/ حزيران 2021، بتشكيل فريق متخصص لتعزيز التحقيق فيما يتعلق بالوضع في دولة فلسطين، مضيفا أنه تم جمع كمية كبيرة من المعلومات والأدلة.

وأضاف أنه سيتم التواصل مع جميع الجهات المعنية، سواء السلطات الوطنية الفلسطينية أو المجتمع المدني أو مجموعات الناجين أو الشركاء الدوليين، للمضي قدماً في هذا التحقيق.

وأوضح خان أنه سيقوم بزيارة لدولة فلسطين وإسرائيل من أجل مقابلة الناجين والاستماع إلى منظمات المجتمع المدني والتواصل مع كافة الجهات المعنية.