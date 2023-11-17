سرايا القدس تشتبك مع قوات الاحتلال عند اقتحام جنين وتفجر جرافة عسكرية

قالت كتائب سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة أنها استهدفت جرافة عسكرية بواسطة عبوة ناسفة في مخيم جنين.

وقالت كتيبة جنين في سرايا القدس في بيان، إن أفرادا منها خاضوا اشتباكات مسلحة في عدة محاور مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين ومحيطه.

وقال البيان “تمكن مجاهدونا من خوض اشتباكات مسلحة في عدة محاور مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم جنين ومحيطه مساء أمس والّذي استمر حتى صباح اليوم الجمعة”.

وأضاف البيان “تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار من نوع (التامر) بجرافة عسكرية ما أدى إلى إعطابها وخروجها عن الخدمة”.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي- ترافقها وحدات خاصة وجرافات عسكرية- مدينة جنين ومخيمها وانتشرت في أحياء المدينة ومخيمها، ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات.

واستشهد، فجر اليوم الجمعة، 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال استهدف مجموعة مواطنين في مخيم جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود، أن طائرة مسيرة قصفت مجموعة من المواطنين في حارة الحواشين في المخيم، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة 15 آخرين، بينهم 4 وصفت إصاباتهم بالخطيرة.