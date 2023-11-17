شاهد: طائرات جيش الاحتلال تقصف مسجد التقوى في حي الشيخ رضوان

قصفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، مسجد التقوى في حي الشيخ رضوان وسط مدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن جيش الاحتلال قصف المسجد بصاروخين اثنين.

وقال شهود عيان إن أعمدة الدخان الكثيف تصاعدت من جميع أرجاء المسجد والبيوت المجاورة، فيما حجب الدخان والغبار جزءًا كبيرًا من مئذنته.

ويشهد حي الشيخ رضوان وسط مدينة غزة قصفًا متواصلًا منذ الساعات الأولى اليوم الجمعة، طال منازل عدد من أسر الحي إلى جانب مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة قد أفاد في وقت سابق أن حصيلة المساجد التي تم استهدفها خلال أيام الحرب على قطاع غزة تجاوزت 192 مسجدًا.

وقال رئيس المكتب سلامة معروف في تصريحات صحفية “تضرر بفعل العدوان 192 مسجدًا منها 56 مسجدًا دمرها الاحتلال بشكل كامل، فضلًا عن تضرر 3 كنائس”.