غريفيث: غزة تحتاج لمساعدات بمليار و200 مليون دولار ولم نحصل إلا على 132 مليون فقط (فيديو)

قال مارتن غريفيث، مساعد الأمين العام للامم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة يحتاج إلى “مليار و 200 دولار وحتى الآن لم نحصل إلا على 132 مليون دولار فقط”.

وأضاف غريفيث خلال مؤتمر صحفي، مساء الجمعة، أن هناك حاجة ماسة إلى “هدنة في قطاع غزة والإفراج غير المشروط عن الرهائن”.

ودعا غريفيث إلى ضرورة السماح بوصول المساعدات لجميع سكان قطاع غزة مضيفا أنه “على الأطراف المتقاتلة احترام ذلك”.

وقال غريفيث إنه تم تدمير نحو 45% من المساكن في قطاع غزة، ولا بد من السماح للنازحين بالعودة لمنازلهم في شمال غزة وتوفير مساكن ملائمة للمشردين جراء الحرب.

وكشف المسؤول الأممي أن الحرب الدائرة في غزة واستمرار النزاع قد يؤدي إلى نتائج كارثية في المنطقة. مضيفا أنه “لا يمكن السماح باستمرار الأزمة الإنسانية في غزة إلى ما لا نهاية”.

كما ناشد غريفيث الطرفين “احترام القانون الإنساني الدولي والموافقة على هدنة إنسانية ووقف القتال”.