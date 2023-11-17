غزة.. رضيع لم يظهر منه سوى قدمه وصرخة مواطن من هول المشهد بعد قصف جباليا (فيديو)

بألم وغضب صرخ رجل فلسطيني وهو يقف وسط ركام مبنى مدمر في مخيم جباليا شمالي غزة، على جثث وأشلاء أناس كانوا قبل لحظات يكابدون العيش وسط الغارات والقصف الإسرائيلي.

وبكلمات مؤلمة وغاضبة، صرخ الرجل “ناس غلابة بدها تعيش.. بتدور على اللقمة يا خال.. كلهم راحوا.. أطفال نساء مظلش.. حسبي الله عليكم ما ظلش”.

صرخة فلسطيني من هول المشهد بعد قـ ــصـ ــف طيران الاحتلال الإسرائيلي مربعاً سكنيًا في مخيم #جباليا شمال قطاع #غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/OvWI4V9qt2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 17, 2023

قال ذلك وهو يحاول جاهدًا ومعه مجموعة من الناس -وسط الصدمة والذهول- إخراج جثث الأطفال والنساء والرجال من تحت ركام المنازل التي هُدّمت فوقهم.

وصاح الرجل غاضبا “فوق الـ100 نفر بس في العمارة هذه.. الناس شاردة جاية هون يا ويلي.. قاعدين يطبخوا عالنار ملهمش دخل” في إشارة إلى نزوحهم من القصف، ليصل إليهم القصف هنا أيضًا.

رضيع لم يظهر منه سوى قدمه

ورصد مقطع مصور جثة رضيع لم يظهر منه سوى قدمه الصغيرة تحت الركام في مشهد قاسٍ.





واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، اليوم الجمعة، جراء سلسلة غارات نفذها طيران قوات الاحتلال، على مناطق مختلفة من قطاع غزة من بينها جباليا حيث استهدفت الغارات أحد المربعات السكنية هناك.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ42، إذ استمر جيش الاحتلال في استهداف المنازل والبيوت والمستشفيات ومحاصرتها بالدبابات، وسط أوضاع إنسانية شديدة الصعوبة حذرت من آثارها مؤسسات أممية ودولية.