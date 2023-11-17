متحدث باسم معبر رفح الفلسطيني: إسرائيل ترفض مرور مرافقين لمرضى السرطان (فيديو)

بعد أن أصابهم قصف الاحتلال.. مرضى السرطان عالقون في معبر رفح بسبب عدم السماح بمُرافقين

رصدت الجزيرة مباشر، اليوم الخميس، الاستعدادات في معبر رفح لنقل مجموعة جديدة من مرضى السرطان من قطاع غزة لتلقي العلاج في تركيا.

واشتكى المرضى والمرافقون لهم من طول انتظارهم، موضحين أن سبب التأخير هو رفض عبور مرافقين مع أي مريض، وهو ما يرفضونه رفضًا قاطعًا بسبب الإصابات البالغة للأطفال وضرورة وجود مرافقين لهم.

ونفى هشام عدوان المتحدث باسم معبر رفح، مسؤولية الجانب الفلسطيني عن هذا الرفض، وحمّل المسؤولية للجانب الإسرائيلي.

وقال هشام للجزيرة مباشر “ليس لنا دخل بمسألة الرفض أو الموافقة، جميع الأسماء ترسل للجانب المصري، ثم يقومون بإرسالها إلى الجانب الإسرائيلي، ويتحمل الاحتلال الرفض في هذه المسائل”.

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واستغرب هشام هذا الرفض، وتساءل “كيف يكون هنالك طفل بإصابة بالغة ولا يخرج معه مرافق؟ ما هو المقصود بهذا الرفض؟ هل يخرج أيضًا للموت بسبب عدم وجود رعاية؟”.

وأشار المتحدث باسم معبر رفح إلى أن الرفض يأتي أيضًا في حال استبدال المرافق بمرافق آخر.

دموع على المعبَر

وقال الطفل المصاب يزن باكيًا، من داخل سيارة الإسعاف، منتظرًا عبوره، وقد شعر بالتعب بسبب الانتظار “لا أستطيع السير على قدمي، لا أستطيع عمل أي شيء، يجب أن يخرج معي مرافق”.

وأوضح مرافقه أن أهل يزن جميعهم استشهدوا جراء قصف الاحتلال منزلهم “والده وأعمامه وخالاته استشهدوا، لم يبق حيًّا من أسرته سوى والدته و3 إخوة، وجميعهم مصابون في المستشفى”، مناشدًا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السماح بمرور مرافقين مع الأطفال.

#أردوغان يزور مرضى السرطان الذين وصلوا من #غزة للعلاج في تركيا

شاهد 👇🏻https://t.co/MH5EF70CK0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 17, 2023

وكشف فلسطيني آخر عن معاناته بالرغم من حصول مستشفى شهداء الأقصى على موافقة لعبوره رفقة طفلة مصابة، إلا أن سلطات المعبر ترفض مروره، وقال غاضبًا “استشهدت أختي وهذه ابنتها، مصابة بتهتك في الحوض ووضعها سيّئ، يطلبون مني أن أتركها وحدها في سيارة الإسعاف”.

ووصل 27 مريضًا فلسطينيًّا و13 مرافقا إلى العاصمة التركية، مساء الأربعاء، بعد أن انتقلوا من قطاع غزة إلى مطار العريش في شمال سيناء بمصر، وأكدت تركيا أنها مستعدة لاستقبال المزيد.