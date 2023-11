متضامنون مع غزة‬ يغلقون جسر خليج سان فرانسيسكو وأكفان رمزية أمام البيت الأبيض (فيديو)

أغلق متظاهرون يطالبون بوقف إطلاق النار في حرب إسرائيل على غزة، أمس الخميس، جسر خليج سان فرانسيسكو (باي بريدج)، وهو طريق رئيسي يسلكه الركاب إلى المدينة التي تستضيف منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك).

وقال المنظمون إن 200 شخص شاركوا في المظاهرة، التي دعت أيضًا إلى وقف المساعدات العسكرية الأمريكية عن إسرائيل.

وبدأت الشرطة اعتقال بعض المتظاهرين بعدما أصدرت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا أمرًا بتفريق المجموعة المحتشدة، حسبما ورد في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهرت منشورات متعددة على منصات التواصل، متظاهرين مقيدين بعضهم ببعض، وسط مركبات مزينة بلافتات كتب عليها “فلسطين حرة”، و”أوقفوا الإبادة الجماعية”.

🚨BREAKING🚨: Bay Area residents have SHUT DOWN Bay Bridge to demand ceasefire while @Potus Biden visits San Francisco. #CeasefireNow ! No more genocide in Gaza! #BayBridge #CeasefireNow #BidenHarrisCeasefireNOW #APEC pic.twitter.com/xIqkKSc6TB

وحذرت خدمات الطوارئ المحلية من توقف المرور خلال ساعة الذروة الصباحية على الجسر الذي يربط أوكلاند ومدنًا أخرى في شرق الخليج بسان فرانسيسكو.

BREAKING PROTESTERS SHUT DOWN BAY BRIDGE

Thursday morning starting around 8am – a coalition of organizers currently holding down the Bay Bridge saying –#FreePalestine & NO TO APEC! pic.twitter.com/AaW55yfgdg

— RootsAction (@Roots_Action) November 16, 2023