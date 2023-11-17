متضامنون مع غزة‬ يغلقون جسر خليج سان فرانسيسكو وأكفان رمزية أمام البيت الأبيض (فيديو)

دعا المتظاهرون أيضًا إلى وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل

أغلق متظاهرون يطالبون بوقف إطلاق النار في حرب إسرائيل على غزة، أمس الخميس، جسر خليج سان فرانسيسكو (باي بريدج)، وهو طريق رئيسي يسلكه الركاب إلى المدينة التي تستضيف منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك).

وقال المنظمون إن 200 شخص شاركوا في المظاهرة، التي دعت أيضًا إلى وقف المساعدات العسكرية الأمريكية عن إسرائيل.

وبدأت الشرطة اعتقال بعض المتظاهرين بعدما أصدرت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا أمرًا بتفريق المجموعة المحتشدة، حسبما ورد في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

الشرطة الأمريكية تعتقل عددًا من المتظاهرين أغلقوا جسر "باي بريدج" في سان فرانسيسكو للمطالبة بوقف إطلاق النار في #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/iCJGyjOZLt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 17, 2023

وأظهرت منشورات متعددة على منصات التواصل، متظاهرين مقيدين بعضهم ببعض، وسط مركبات مزينة بلافتات كتب عليها “فلسطين حرة”، و”أوقفوا الإبادة الجماعية”.

وحذرت خدمات الطوارئ المحلية من توقف المرور خلال ساعة الذروة الصباحية على الجسر الذي يربط أوكلاند ومدنًا أخرى في شرق الخليج بسان فرانسيسكو.

BREAKING PROTESTERS SHUT DOWN BAY BRIDGE Thursday morning starting around 8am – a coalition of organizers currently holding down the Bay Bridge saying –#FreePalestine & NO TO APEC! pic.twitter.com/AaW55yfgdg — RootsAction (@Roots_Action) November 16, 2023

وشاركت في المظاهرة عدة مجموعات منها حركة الشباب الفلسطيني وحركة التضامن الفلسطيني في منطقة خليج سان فرانسيسكو.

أكفان رمزية

وفي سياق متصل نظمت منظمة العفو الدولية أول أمس، مظاهرة أمام البيت الأبيض فى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة.





ووضع المتظاهرون أكفانا لجثث رمزية في إشارة إلى كثرة الخسائر في أرواح المدنيين الأبرياء، لحث زعماء العالم على بذل أقصى الجهود لإنهاء الحرب الدائرة في القطاع منذ أكثر من 40 يومًا.