مدير عام الصحة في غزة: الاحتلال اختطف 130 جثة وفجر غالبية الأجهزة بمجمع الشفاء (فيديو)

قال أشرف القدرة مدير عام الصحة في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اختطف 130 جثة وفجر غالبية الأجهزة الطبية بمستشفى الشفاء لتعطيل الخدمات الطبية المتبقية في المجمع.

وأضاف القدرة في اتصال مع قناة الجزيرة مباشر من داخل مستشفى الشفاء، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال يروج للأكاذيب أمام الإعلام العربي والدولي، بأنه يقدم المساعدة داخل المستشفى، في حين أنه يعبث بالمعدات و”يسخر منا ويتاجر بأزماتنا”.

وأوضح القدرة أن فرقا من جيش الاحتلال ما زالت تقوم بعملية تمشيط واسعة النطاق في قسم الجراحة بالمستشفى وتستجوب عددا من المرضى والممرضين.

واستطرد بأن قوات الاحتلال المتواجدة بالمجمع عملت على تحويله إلى “ثكنة عسكرية” وتتعامل مع جميع من فيه من مرضى ونازحين وكادر طبي باعتبارهم “دروعا بشرية”.

وقال إن الاحتلال ملزم بموجب القانون الدولي الإنساني بتوفير السلامة والغداء لجميع الموجودين داخل المجمع.

وناشد القدرة وزير الاتصالات الفلسطيني عودة الاتصالات إلى القطاع حتى يتمكن العالم من الوقوف على حقيقة الوضع داخل المجمع ويتم “فضح جرائم الاحتلال”.