المدير العام للصحة في غزة: جيش الاحتلال هو الذي وضع الأسلحة داخل مجمع الشفاء (فيديو)

قال منير البرش المدير العام للصحة في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال دخل مجمع الشفاء الطبي دون أن يتعرض لرصاصة واحدة، وإن قواته هي التي وضعت الأسلحة في وحدة الرنين المغناطيسي.

وأضاف البرش في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، مساء الخميس، من داخل مجمع الشفاء، أن قوات جيش الاحتلال تنتشر في جميع أقسام المجمع وتعيث فسادا في معداته، مؤكدا أن الاحتلال اختطف جثث شهداء فلسطينيين ونقلها إلى مكان مجهول.

وقال إن قوات الاحتلال “تمنعنا من تشغيل أجهزة التحلية الخاصة بغسيل الكلى في مستشفى الشفاء”، مضيفا أن 4 من المرضى استشهدوا بسبب رفض الاحتلال تشغيل تلك الأجهزة.

وطالب البرش السلطات المصرية بضرورة فتح معبر رفح والسماح بدخول المساعدات وسيارات الإسعاف لنقل الأطفال الخدج لتلقي الرعاية الصحية.

وقال إن الأطفال الخدج في مستشفى الشفاء يعيشون أوضاعا صحية حرجة، وإن أعدادا كبيرة منهم معرضون للوفاة في أي وقت.