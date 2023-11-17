مدير عام الصحة في غزة: جيش الاحتلال هو من وضع الأسلحة داخل مجمع الشفاء (فيديو)

قال منير البرش مدير عام الصحة في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال دخل مجمع الشفاء الطبي دون أن يتعرض لرصاصة واحدة وأن قواته هي من قامت بوضع الأسلحة بوحدة الرنين المغناطيسي.

وأضاف البرش في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، مساء الخميس، من داخل مجمع الشفاء، أن قوات جيش الاحتلال تنتشر في جميع أقسام المجمع وتعيث فسادا في معداته. مؤكدا أن الاحتلال اختطف جثامين شهداء فلسطينيين وقام بنقلها لمكان مجهول.

وقال إن قوات الاحتلال “تمنعنا من تشغيل أجهزة التحلية الخاصة بغسيل الكلى في مستشفى الشفاء”، مضيفا أن 4 من المرضى استشهدوا بسبب رفض الاحتلال تشغيل تلك الأجهزة.

وطالب البرش السلطات المصرية بضرورة فتح معبر رفح والسماح بدخول المساعدات وسيارات الإسعاف لنقل الأطفال الخدج لتلقي الرعاية الصحية.

وقال إن الأطفال الخدج في مستشفى الشفاء يعيشون أوضاعا صحية حرجة وأن أعدادا كبيرة منهم معرضون للوفاة في أي وقت.