مواجهة على الهواء بين مدير “الصحة” في غزة والمتحدث باسم منظمة الصحة العالمية (فيديو)

وجّه منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في غزة من مستشفى الشفاء، انتقادات إلى منظمة الصحة العالمية خلال مواجهة مع المتحدث باسم المنظمة عبر قناة الجزيرة مباشر.

وقال البرش، إن الأطباء في مستشفى الشفاء يعملون بفدائية كبيرة، حيث يأخذون السولار من داخل خزانات الوقود في السيارات التي نزح أهلها وتركوها داخل المستشفى.

“سيموت الأطفال الخدّج”

وحذر من أنه إذا لم يصل السولار إلى المستشفى في أسرع وقت، فسيموت الأطفال الخدج كما سيموت المرضى المحتاجون إلى عناية مركزة، مؤكدًا أنه منذ أن حاصر الاحتلال المستشفى استشهد فيه 48 فلسطينيًّا.

ووجه عددا من الأسئلة إلى منظمة الصحة العالمية، وقال “ماذا تريدون؟ ماذا تنتظر حتى تفعل؟ أنت منظمة دولية كالأمم المتحدة تستجدي، تشجب وتستنكر؟ هل هذا وقت الاستنكار والشجب، لا بد من تدخل فوري”.

مواجهة على الهواء مباشرة بين مدير عام وزارة الصحة في #غزة والمتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/K2T0IMDpJv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 17, 2023

“تم خذلانكم من الجميع”

وردّ المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان لندماير، عبر شاشة الجزيرة مباشر، وقال “أنا أتفهم بأنكم تشعرون في المستشفى بأنه تم خذلانكم من الجميع، ولكن تأكد من أن كل العالم معكم”.

وأوضح أن المنظمة تقوم بما في وسعها لإيصال المساعدات، وقال “الأدوية وصلت، والوقود وصل وموجود في المعابر، كذلك آليات تحلية المياه وصلت، لكن للأسف سلطات الاحتلال هي التي تمنع دخول كل هذه المساعدات”.

وأضاف بأسًى “أنا أشعر بما تشعرون به، وأنا آسف لما تفضلت بقوله من أن المسألة ساعات وقد يتعرض هؤلاء الخدج والمرضى لأسوأ السيناريوهات”.

وقبل يومين، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بغرب مدينة غزة، بعد حصاره مدة 6 أيام، زاعمًا وجود أنفاق مركزية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأسلحة أسفل المستشفى.