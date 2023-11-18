أطلقت صاروخ بدر المطوّر.. سرايا القدس تعلن تدمير واستهداف 10 آليات إسرائيلية شمال غزة (فيديو)

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، إطلاق صاروخ بدر 3 المطور باتجاه المدن المحتلة ضمن معركة طوفان الأقصى.

وأعلنت في عدة منشورات، اليوم السبت، تدمير واستهداف 10 آليات إسرائيلية شمال غزة، وقالت “استهدفنا 7 آليات عسكرية للعدو في تل الهوى والصبرة جنوب غرب مدينة غزة خلال عمليات منفصلة”.





وقالت في بيان على تليغرام، إن مقاتليها تمكنوا من تدمير دبابتين وجرافة لقوات الاحتلال المتوغلة في بيت حانون وغرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة خلال اشتباكات ليلية.

وأضافت سرايا القدس في بيانها “خلال اشتباكات الليلة الماضية تمكن مجاهدونا من تدمير دبابتين وجرافة صهيونية بقذائف (التاندوم وآر بي جي) في بيت حانون وغرب بيت لاهيا”.





وقالت إن مقاتليها، “دمروا آلية عسكرية حولها عدد من جنود العدو بقذيفتي تاندوم في مخيم الشاطئ صباحا”.

وأعلنت (كتائب المقاومة الوطنية) أن مقاتليها “خاضوا اشتباكات ضارية مع القوات والآليات الصهيونية المتوغلة شمالي غرب قطاع غزة فجر اليوم وقصفوا تحشدات العدو في موقع كيسوفيم العسكري بعدد من قذائف الهاون”.