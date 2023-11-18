أولى الصور لمرضى وأطباء ونازحين أجبرتهم قوات الاحتلال على الخروج من مجمع الشفاء في غزة (فيديو)

حصلت الجزيرة مباشر، على أولى الصور لمرضى وأطباء ونازحين أجبرتهم قوات الاحتلال على الخروج من مجمع الشفاء الطبي في غزة صباح اليوم السبت.

وأفاد مشرف الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي الدكتور عمر زقوت الجزيرة مباشر بخروج عدد من المرضى والطواقم الطبية من مستشفى الشفاء باتجاه شارع الوحدة.

وكشف مشرف الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي في غزة، عن أوضاع كارثية في مجمع مستشفى الشفاء في قطاع غزة، وقال إن هناك جثثًا في الطريق ومرضى منهارين.

وقال مشرف الطوارئ بمجمع الشفاء، خلال مداخلة هاتفية على قناة الجزيرة مباشر ظهر اليوم السبت، إن الاحتلال أبلغ إدارة المستشفى إخلاء المستشفى من النازحين والمرضى بعد الساعة الثامنة من صباح اليوم.

وأخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت مجمع الشفاء الطبي في غزة قسريا، وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، إدارة المجمع بإخلاء المستشفى من المرضى والجرحى والنازحين والأطقم الطبية.