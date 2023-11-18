إصابات خطيرة تُعالَج على الأرض.. تكدّس الجرحى في ممرات “الإندونيسي” بعد حصار دبابات الاحتلال لمستشفى الشفاء (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر مشاهد كارثية من المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، فجر اليوم السبت، جراء قصف كثيف استهدف مناطق وأحياء الشمال.

وتكدس الجرحى والمصابون في ممرات المستشفى حتى استعصى المرور بين أروقته، وقدم الأطباء والممرضون الإسعافات الأولية للجرحى وهم ملقون على الأرض دون تعقيم ولا بنج في وضع مزر للغاية.

واستقبل المستشفى الإندونيسي أعدادا هائلة من المصابين بقصف الاحتلال الإسرائيلي، بعد محاصرة مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بدبابات الاحتلال ومنع المصابين من الدخول إليه.

وسابقت الطواقم الطبية في المستشفى الزمن وتحدّت الصعوبات لإنقاذ أكبر عدد ممكن من المصابين الذين يصلون في حالات جد حرجة، في ظل انهيار المنظومة الصحية في القطاع ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأظهرت كاميرا الجزيرة مباشر كيف حاول طاقم طبي جاهدا إنقاذ حياة شاب على الأرض، أصيب في الرأس ونزف بكثافة، في حين كان هناك عدد كبير من الأطفال الصغار المصابين الذين افترشوا الأرض أو وُضعوا على أسِرّة مع مرضى آخرين.

ووصل عدد كبير من المصابين والجرحى إلى المستشفى، فجر اليوم السبت، جراء قصف مدفعي عنيف استهدف مناطق وأحياء مدينة جباليا بشمال قطاع غزة والمنطقة الشرقية وحي الصبرة ومنطقة الدرج وحي “التفاح”.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن سيارات الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى أماكن القصف بسبب شدته، كما واصل الطيران الحربي إمطار سماء القطاع بالقذائف.

ومنذ 43 يوما يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة، خلفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني.