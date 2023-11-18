استشهاد شاب وإصابة اثنين في طوباس وقوات الاحتلال تقتحم مناطق في الضفة الغربية (فيديو)

استشهد شاب وأصيب اثنان آخران فجر اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة طوباس ومناطق عدة في الضفة الغربية وشنت حملة اعتقالات.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر أن 3 شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، وصفت إصابة أحدهم بأنها خطرة، وأعلن الأطباء استشهاده فور وصوله المستشفى، وهو الشاب عمر الشحروري (18 عاما).

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بأعداد كبيرة من الجهة الشرقية وسط إطلاق نار كثيف وتحليق لطائرات الاستطلاع المسيّرة في أجواء المدينة، ونشرت القناصة على أسطح بعض البنايات.





حملة اعتقالات

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، 21 مواطنا من محافظة الخليل، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت عددا من الفلسطينيين من مخيم الفوار وبلدة يطا، وفتشت منازل المعتقلين وعبثت بمحتوياتها.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابين، حيث اقتحمت قوات خاصة أحد الأحياء، وتبعتها تعزيزات من المدخل الشرقي وداهمت شقة داخل بناية سكنية، واعتقلت أحد الشبان.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة “قصر هشام” واعتقلت شابا بعد الاعتداء عليه بالضرب، وتحطيم مركبته.

اقتحام وتنكيل

وفي حملاتها المستمرة في الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي كذلك، قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وداهمت عددا من منازل المواطنين.

ونقلت (وفا) عن مصادر محلية، أن جنود الاحتلال ألقوا قنابل صوتية بين منازل المواطنين، وهددوا أهالي القرية بالمزيد من الإجراءات العسكرية.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية حوسان غرب المدينة، وتمركزت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي، وفي بعض الأحياء والشوارع.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، بلدتي دير الغصون وعتيل شمال طولكرم وداهمت منطقة وسط بلدة دير الغصون، إضافة إلى سهل عتيل، وسط تمشيط واسع للأحياء والأراضي الزراعية المحيطة.