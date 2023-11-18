“بلد الحريات لاحقتني ووصفتني بالإرهابية”.. مريم أبو دقة تتحدث للجزيرة مباشر بعد ترحيلها من فرنسا (فيديو)

لم يتوقف قطار النضال للناشطة الفلسطينية والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة والذي تمتد رحلته إلى أكثر من 71 عاما، حيث وجدت نفسها ملاحقة أمنيا وقيد الإقامة الجبرية في بلد الحريات فرنسا بسبب الانحياز لإسرائيل.

فبعد نحو 3 عقود من الاستقرار في قطاع غزة، وجدت أبو دقة نفسها تنتقل من بلد إلى آخر وتستمر رحلة النضال والدفاع عن القضية الفلسطينية التي بدأت قبل أكثر من 5 عقود عندما كانت فتاة مراهقة ترفع شعار “الحرية لفلسطين”.

بعد أيام من قيام السلطات الفرنسية بترحيلها إلى مصر، حظيت أبو دقة باستقبال واسع وحفاوة بالغة باعتبارها أحد الرموز النسائية الفلسطينية التي لا تزال تناضل من أجل قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية، وعاصمتها “القدس الشريف”.

المناضلة الفلسطينية تحدثت إلى موقع الجزيرة مباشر من محطتها الجديدة بالقاهرة حيث تواصل رحلتها في الدفاع عن القضية الفلسطينية وكشف انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ودحض أكاذيبه التي يروجها للعالم. وفيما يلي نص الحوار:

الجزيرة مباشر: بداية.. البعض يتساءل من هي المناضلة الفلسطينية مريم أبو دقة؟

مريم أبو دقة: أنا مريم أبو دقة من قطاع غزة بفلسطين المحتلة مواليد 1952 أحمل شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة صوفيا.

انخرطت في العمل الوطني والنضالي منذ 55 عامًا، اعتقلت من قبل سلطات الاحتلال وكان عمري 15 عامًا، ثم تم إبعادي إلى الأردن لمدة 30 عامًا، وعدت إلى فلسطين عام 1995 بعد اتفاقية أوسلو حيث كنت ممنوعة من الدخول.

الجزيرة مباشر: لماذا زرتي فرنسا وماذا كان جدول الزيارة هناك؟

مريم أبو دقة: قبل أيام من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي)، جائتني دعوة من الأحزاب اليسارية في فرنسا من أجل إلقاء 17 محاضرة، وحضور عرض فيلم عن القضية الفلسطينية كنت أحد الذين ظهروا فيه من أجل مناقشته مع الجمهور “يلا غزة” يحكي عن ظروف الاحتلال والواقع والحصار والدمار والحروب التي تتعرض لها غزة وآراء متنوعة من مختصين.

هذه المرة الأولى لي التي أقوم بها بزيارة إلى فرنسا

هذه المرة الأولى لي التي أقوم بها بزيارة إلى فرنسا، وكان دوري أن ألقي الضوء على قضايا النساء الفلسطينيات الأسيرات المحررات والأسيرات في السجون وعلى قضايا الأطفال والعمال وأوضاع شعبنا المحتل منذ عقود في ظل الحصار والعدوان المتكرر منذ أكثر من 70 عامًا.

الجزيرة مباشر: كيف كان رد فعل السلطات الفرنسية على محاضراتك وكلماتك خاصة بعد عملية طوفان الأقصى؟

مريم أبو دقة: في البداية فوجئت بأن هنالك حملة ضدي منذ وصولي وبعد عمل اللقاء الأول، أشاعوا أنني “إرهابية”، وما الذي جاء بها إلى هنا، واعتبروا الثورة ضد الاحتلال إرهاب، ولكني تجاهلت هذا الهجوم وكل هذه الدعاوي، وواصلت زيارتي، وعندما كانت السلطات تمنعنا من المحاضرة في مكان نذهب إلى مكان آخر، وعندما وصلنا إلى مرسيليا تمت المطاردة، ويوم الحرب كانت لدي محاضرة في تولوز، ولاحقتني الشرطة في الشارع.

كل دول العالم تعرف أننا تحت الاحتلال

هذه فرنسا العظيمة صاحبة الدساتير وحقوق الإنسان وكأني في دولة الاحتلال، وألقوا القبض علي، وصادروا جواز سفري ووضعوني قيد الإقامة الجبرية وبعد ذلك رفعنا قضية وكسبناها وبعد أن تحررت، استأنف وزير الداخلية على القرار وتمت إحالتي للمحكمة التي كانت هزلية لا يوجد بها أي دليل سوى أن الجبهة الشعبية “تنظيم إرهابي” ومحظورة، وأخبروني أني قيادية في الجبهة.

قلت لهم أنا مناضلة والشعب الفلسطيني يناضل من أجل التحرير والحرية والاستقلال ومنظمة التحرير الفلسطينية معترف بها دوليًا ونحن جزء من منظمة التحرير ونحن ضد الإرهاب نناضل من أجل تحرر بلادنا ومشكلتنا مع الاحتلال. وكل دول العالم تعرف أننا تحت الاحتلال ومن حقنا النضال حتى تحقيق حريتنا واستقلالنا وفقًا للشرعية الدولية.

"وضعوني تحت الإقامة الجبرية".. القيادية الفلسطينية مريم أبو دقة تروي تفاصيل ترحيلها من فرنسا pic.twitter.com/Oow3IcXz3Q — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 12, 2023

الجزيرة مباشر: لم تنجح زيارتك إلى فرنسا بسبب ملاحقات الشرطة والقضاء؟

مريم أبو دقة: للأسف، أجّلوا المحكمة إلى يومين وبدأوا في البحث عن منشورات لي على فيسبوك وشرعوا في محاكمتي وحاكموا الثورة الفلسطينية من خلالي وكان هذا الموقف قد أثار الشارع الفرنسي والقوى الديمقراطية في فرنسا واليسارية، وكانت هناك حملة تضامن واسعة وتحولت قضيتي إلى قضية رأي عام، وهذا مكسب للقضية الفلسطينية لأني أمثل قضية عادلة يجب أن تنتصر.

الجزيرة مباشر: كيف تفسرين ما حدث معك في عاصمة الحريات والنور كما يقولون؟

مريم أبو دقة: رأيت التغلغل “للفكر الصهيوني والدعاية الصهيونية” المنتشرة هناك والتي تؤثر على القرار السياسي، حاولوا تكميم فمي وعندما اندلعت الحرب وأنا هناك لا يريدون أن أتحدث عن الشهداء الذين ارتقوا في عائلتي. أين إذن هي حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي؟ اكتشفت واقعيًا أن كل الشعارات كلمات جوفاء تستخدم ضدنا ولا تطبق علينا. ممنوع رفع الأعلام وممنوع التظاهر.

المسموح به هو وجهة النظر الحكومية “الصهيونية” المبنية على الكذب والنفاق والانحياز الكامل. من أين جاءوا بعبارة من حق المحتل أن يدافع عن نفسه وهي قوة احتلال، من باب أولى أن يدافع الشعب المحتل ضد الاحتلال، كل القوانين الدولية يجب أن تتغير يبدو أنها لصالح القوى المهيمنة.

معركتنا مع الاحتلال هي معركة حياة أو موت، معركة وجود وليست معركة حدود

ليس من المعقول بعد 75 عامًا عمر القضية الفلسطينية ذبح وقتل وتشريد ولجوء وصدور مئات القرارات لصالح الشعب الفلسطيني لا يتم تطبيق أي قرار حتى اللحظة وبالتالي اعتبر أن معركتنا مع الاحتلال هي معركة حياة أو موت، معركة وجود وليست معركة حدود مرتبطة ارتباط جذري وكلي مع أمتنا العربية والهدف السيطرة على المنطقة العربية والبوابة الفلسطينية.

غزة تواجه حرب كبيرة لوحدها بالأساطيل الأمريكية والغربية الذين قاموا بغرس وزرع “الكيان الصهيوني” من أجل التخلص من اليهود وبالتالي هم يخشون من هزيمة إسرائيل حتى لا يعودون إليهم، وبات المشروع الإمبريالي وقاعدته التي تحرس مصالحهم مهددة.