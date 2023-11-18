جثث في الطريق ومرضى منهارون.. طبيب فلسطيني يوضح صورة الأوضاع في مستشفى الشفاء

كشف مشرف الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور عمر زقوت، عن أوضاع كارثية في مجمع مستشفى الشفاء في قطاع غزة، وقال إن هناك جثثًا في الطريق ومرضى منهارين.

وقال مشرف الطوارئ بمجمع الشفاء، خلال مداخلة هاتفية على قناة الجزيرة مباشر ظهر اليوم السبت، إن الاحتلال أبلغ إدارة المستشفى بإخلاء المستشفى من النازحين والمرضى بعد الساعة الثامنة من صباح اليوم.

ووصف الدكتور عمر زقوت الوضع، وقال إن “هناك الآن الآلاف من الناس خرجوا من المستشفى”، ووصف الوضع الحالي بعد الخروج من المستشفى بأنه وضع مأساوي.





أطفال وشيوخ ينهارون

وقال الدكتور عمر زقوت، إن الكثير من الشيوخ والأطفال والمرضى لم يستطيعوا إكمال الطريق وانهاروا في أول الطريق، وقال إن جثث الشهداء متناثرة في الطريق.

وأشار زقوت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أخطرتهم بالخروج من المستشفى إلى شارع الوحدة ومن هناك إلى شارع صلاح الدين ثم التوجه نحو الجنوب، مشيرا إلى أنهم الآن في الثلث الأول من الطريق.

عشرات الشـ ــهداء والجــرحى بقـ ــصـ ــف إسرائيلي لخان يونس وشمال قطاع غزةhttps://t.co/AsYu5qEt0i — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 18, 2023

ووصف مشرف الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور عمر زقوت، الوضع في الطريق الذين يسيرون فيه نحو الجنوب، فقال إن قوات الاحتلال منتشرة في المكان وتوجه بنادقها نحو المواطنين.

ووسط حالة من الإرهاق وعدم المقدرة على التحدث، كان الدكتور عمر زقوت، يصف أحوال المرضى والشيوخ والأطفال النازحين الذين خرجوا من المستشفى وهم يسيرون في طريق الوحدة إلى جنوب غزة، واعتذر الطبيب عن عدم إكمال المقابلة.

وأخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت مجمع الشفاء الطبي في غزة قسريا، وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي إدارة المجمع في غزة بإخلاء المستشفى من المرضى والجرحى والنازحين والأطقم الطبية.