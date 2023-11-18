عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي لخان يونس وشمال قطاع غزة

قصفت الطائرات الإسرائيلية فجر اليوم السبت، عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس جنوبي القطاع؛ مما أدى إلى استشهاد نحو 26 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات متتالية على شقق في مدينة حمد السكنية بخان يونس، وهو ما أسفر عن استشهاد 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال، وإصابة العشرات.

وقالت طواقم الدفاع المدني لوسائل الإعلام إنها انتشلت أشلاء من تحت الركام، وإن عددا من الضحايا لا يزالون في عداد المفقودين.

وفي السياق ذاته، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات كثيفة في محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف للمنطقة الشرقية.

تغطية صحفية: قصف متواصل في كل مكان.. مشاهد توثق تنفيذ طــائــرات الاحتــلال أحـــزمة نـارية عــنيفة في محيط المستشفى الإندونيسي في شمال غزة، الليلة. pic.twitter.com/6gnXDdjdeP — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 18, 2023

وتابعت “قصفت طائرات الاحتلال الحربية مخيم جباليا شمال القطاع، مما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين”.

وأضافت الوكالة أنه في “جنوب القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة “أبو هلال” بحي الجنينة شرق رفح، مما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين نقلوا إلى مستشفى النجار”.

ومنذ 43 يوما يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة، خلفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني.