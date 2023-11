لوس أنجلوس تايمز: أوقفوا إطلاق النار في غزة الآن

قالت صحيفة (لوس أنجلوس تايمز) الأمريكية، إنه أصبح من المستحيل التمييز بين العملية الإسرائيلية ضد مقاتلي حماس في غزة، والقتل العشوائي للمدنيين الفلسطينيين، مشيرة إلى عدم جدوى إيقاف العمليات البرية لمدد قصيرة، لكون ذلك لا يعرض حياة المدنيين إلا للمزيد من الخطر.

ورأت الصحيفة في افتتاحيتها أن الوقت قد حان لوقف إطلاق النار، وأن على إدارة بايدن إجبار الحكومة الإسرائيلية على إنهاء الهجمات التي قتلت أكثر من 12000 فلسطيني، مؤكدة أن العالم لا يمكن أن يبقى يشاهد المزيد من قتل المدنيين.

وقالت الصحيفة إنه بالرغم مما سمته “الفظائع التي ارتكبتها حماس”، فإن ذلك لا يبرر ارتكاب “فظائع مماثلة” في حق المدنيين الفلسطينيين.

وأوضحت (لوس أنجلوس تايمز) أن إسرائيل أوعزت بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، لأهالي شمال غزة بترك منازلهم ولم تلتزم بأنهم سيكونون قادرين على العودة أبدًا، وأن الجيش الإسرائيلي دمر في طريق انتقامه، منازل وقطع الكهرباء والاتصالات، الأمر الذي جعل من المستحيل على الناجين من القصف البحث عن رفات ذويهم تحت الأنقاض.

Editorial: Cease-fire now. The killing in Gaza must stop (via @latimesopinion ) https://t.co/pgu8eZYw0F

— Los Angeles Times (@latimes) November 16, 2023