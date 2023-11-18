مشجع دنماركي اقتحم مباراة في الدوري الأوروبي بعلم فلسطين للجزيرة مباشر: لن يغلقوا أفواهنا بالعقوبات (فيديو)

قال أندرس بيدرسن (35 عاما) إنه اقتحم ملعب مباراة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ومضيفه كوبنهاغن الدنماركي خلال مباريات دوري أبطال أوروبا، رافعًا العلم الفلسطيني؛ لأن “التركيز على قضية فلسطين في الغرب قليل”.

وكان المشجع قد فاجأ جمهور المباراة بالوصول إلى أرض الملعب رافعا علم فلسطين، ولفت انتباه الجميع وحرك الأنظار نحو الحرب على غزة و”الجرائم التي ترتكبها إسرائيل”، على حد قوله.

وأوضح المشجع الذي يعمل في تجارة السيارات المستعملة، للجزيرة مباشر أنه توقع هذه النتيجة، وحكى كيف أخفى العلم الفلسطيني واجتاز نقاط التفتيش حتى يدخل به إلى أرض الملعب.

Streaker interrupts play. pic.twitter.com/8CzRrlOEnx — The United Stand (@UnitedStandMUFC) November 8, 2023

واعتبر بيدرس أن “الغرب لديه تمييز كبير في تناول الأمور”، مضيفا أنه “يمكن رفع العلم الأوكراني لكن لا يمكن رفع العلم الفلسطيني، على الرغم من أن عدد الأطفال الذين قتلوا في فلسطين، أكبر بكثير من عدد الأطفال الذين قتلوا في الحرب على أوكرانيا”.

ويرى الشاب أن المواطنين في الغرب ما كانوا لينتبهوا لما يجري في غزة لولا أن أشخاصا من نفس عرقهم نبهوهم؛ لذا كان عليه أن “يقوم بواجبه”، على حد تعبيره.

وكان المشجع يعلم أن الغرامات ستكون كبيرة، لكن ذلك لم يثنيه عن مبادرته، وشدد على أن “على المسؤولين أن يعلموا أن غراماتهم الباهظة لن تكون سببا في تكميم الأفواه”.

وأضاف أندرس أنه “عندما يشاهد صور القصف الوحشي، يشعر برغبة عارمة في أن يفعل شيئا ما وإن كان رفعه للعلم ربما لا يغير شيئا، ولكن ربما يسلط مزيدا من الضوء على الموضوع، وربما يزيد هذا من وعي الآخرين حتى ينشروا الرسالة”.

يعتقد الشاب الدنماركي أن ذلك يشكل ضغطا على إسرائيل، وعبّر عن استغرابه الشديد لصمت الإعلام الغربي عن قنابل الفسفور الأبيض وجرائم الحرب المتتالية على الفلسطينيين، “رغم أن المشهد هناك أسوأ بأضعاف من ما هو عليه في أوكرانيا”.

ووجه أندرس رسالة بضرورة توقف كل ما يحدث في غزة بأسرع وقت ممكن، وقال في حواره مع الجزيرة مباشر “إذا استمر الوضع هكذا، فلا أتخيل أن يظل هناك شخص على قيد الحياة هناك”.

ومنذ 43 يوما يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة، خلفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء فلسطيني رسمي.