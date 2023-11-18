مواقد من الطين في غزة لمساعدة النازحين على طهي الطعام وإعداد الشاي (فيديو)

مواطنة فلسطينية: في زمن الحرب نضطر إلى القيام بأي شيء من أجل التمسك بالحياة

قال المواطن الفلسطيني محمد العبد من مدينة دير البلح، إن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أرغمه على النزوح بحثًا عن مكان آمن بعيدًا عن القصف وأصوات الانفجارات.

وأضاف العبد أنه مع غياب موارد مالية، اضطر إلى العمل في صناعة مواقد من الطين، لمساعدة بقية النازحين على طهي الطعام وإعداد الشاي.

وتابع “كنت أشتغل في هذه الحرفة من قبل، واليوم أحاول تدبير قوتي اليومي بمعية أهلي من خلال صناعة هذه المواقد وبيعها للناس”.

وأوضح “الوضع في قطاع غزة صعب، وكلٌّ يحاول تدبير حياته اليومية حسب المتاح”.

وقالت مواطنة فلسطينية “في زمن الحرب، نضطر إلى القيام بأي شيء من أجل التمسك بالحياة”، مضيفة أنها قامت بجلب الطين والماء والقش لصناعة موقد لها ولأسرتها”.

وأفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأن عدد النازحين في غزة منذ بداية الحرب يقترب من 1.5 مليون شخص، يعيش نحو 779 ألفًا منهم في 151 منشأة تابعة لها في أنحاء القطاع، بينما البقية في مرافق أخرى.

ومنذ 43 يومًا، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 12 ألف شهيد بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، إضافة إلى أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني.